Під ракетні удари окупантів потрапив аеропорт у Дніпрі: зруйновано злітно-посадкову смугу

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"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення. Ми переможемо!" — написав Резніченко.

Нагадаємо

15 березня внаслідок обстрілу житлового будинку у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей.