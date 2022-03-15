Під ракетні удари окупантів потрапив аеропорт у Дніпрі: зруйновано злітно-посадкову смугу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні вночі російські окупанти завдали два ракетні удари по аеропорту у Дніпрі, що призвело до масштабних руйнувань. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення. Ми переможемо!" — написав Резніченко.
Нагадаємо
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