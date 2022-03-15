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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 109747 просмотра

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Под ракетные удары оккупантов попал аэропорт в Днепре: разрушена взлетно-посадочная полоса

Киев • УНН

 • 209143 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты нанесли два ракетных удара по аэропорту в Днепре, что привело к масштабным разрушениям. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, информирует УНН.

Детали

"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление. Мы победим!" - написал Резниченко.

Напомним

15 марта в результате обстрела жилого дома в Святошинском районе Киева погибло два человека.

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