Под ракетные удары оккупантов попал аэропорт в Днепре: разрушена взлетно-посадочная полоса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты нанесли два ракетных удара по аэропорту в Днепре, что привело к масштабным разрушениям. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, информирует УНН.
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"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление. Мы победим!" - написал Резниченко.
Напомним
15 марта в результате обстрела жилого дома в Святошинском районе Киева погибло два человека.