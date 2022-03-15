Под ракетные удары оккупантов попал аэропорт в Днепре: разрушена взлетно-посадочная полоса

Детали

"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление. Мы победим!" - написал Резниченко.

Напомним

15 марта в результате обстрела жилого дома в Святошинском районе Киева погибло два человека.