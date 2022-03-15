Вражеские авиаудары по аэропорту Днепра: открыто производство

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"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении в Telegram.

Детали

По данным следствия, 15 марта 2022 года, около 3:00, вооруженные силы рф совершили очередной целеустремленный ракетный обстрел Международного аэропорта Днепра.

"В результате обстрела ранен один человек", - сообщили в прокуратуре.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники взрывотехнической службы ГУ НП в Днепропетровской области, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дополнения

Под ракетные удары оккупантов попал аэропорт в Днепре, разрушена взлетно-посадочная полоса.