Вражеские авиаудары по аэропорту Днепра: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Офис Генпрокурора сообщил о начале расследования по факту вражеских авиаударов по аэропорту Днепра, где есть один раненый, пишет УНН.
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"Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении в Telegram.
Детали
По данным следствия, 15 марта 2022 года, около 3:00, вооруженные силы рф совершили очередной целеустремленный ракетный обстрел Международного аэропорта Днепра.
"В результате обстрела ранен один человек", - сообщили в прокуратуре.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники взрывотехнической службы ГУ НП в Днепропетровской области, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дополнения
Под ракетные удары оккупантов попал аэропорт в Днепре, разрушена взлетно-посадочная полоса.