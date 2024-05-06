Ворожа авіація атакувала об'єкти енергетики на Сумщині
Київ • УНН
російські війська атакували енергетичні об'єкти в Сумській області. На місцях інциденту працюють усі необхідні екстрені служби.
На Сумщині окупанти вдарили по енергетичним об'єктам. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Ворожа авіація здійснила удар по енергетичним об'єктам у Сумській області. Подробиці щодо конкретних об'єктів, пошкоджень та потерпілих поки що не повідомляються.
На місцях інциденту працюють усі необхідні екстрені служби.
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