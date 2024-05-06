Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине

На Сумщине оккупанты ударили по энергетическим объектам. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Вражеская авиация осуществила удар по энергетическим объектам в Сумской области. Подробности относительно конкретных объектов, повреждений и пострадавших пока не сообщаются.

На местах инцидента работают все необходимые экстренные службы.

Добавим

Воздушные Силы ВСУ призывают жителей Сум находиться в укрытиях.

В нескольких частях Сумской области частично исчез свет