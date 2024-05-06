В нескольких частях Сумской области частично исчез свет

В Сумах, Лебедине, Белополье и Ахтырке Сумской области частично исчез свет. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Добавим

Также в Сумах частично отсутствует водоснабжение.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в городе Сумы прогремел взрыв. Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА в Сумской области.

В Сумах произошел взрыв