Ворожа атака на Дніпропетровщину: зачепило понад 30 будинків і заправку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину у Синельниківському районі 29 травня пошкоджено 32 будинки, магазин та заправка. На місці продовжуть працювати всі служби. Повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, передає УНН.
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"2 приватні будинки зруйновані, 30 – потрощені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Синельниківський район. Побиті й магазин та заправка. Обстеження території триває. На місці працюють всі служби",- ідеться в повідомленні Лисака.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, внаслідок ракетної атаки на Синельниківський район одна людина загинула. Також постраждало 9 осіб. Серед них 11-річна дитина.
Під час останньої атаки 29 травня, коли було атаковано у тому числі і Київ, російськими військами випущено до 10 ракет "Іскандер", повідомив у понеділок в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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