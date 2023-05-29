Вражеская атака на Днепропетровскую область: задело более 30 домов и заправку

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"2 частных дома разрушены, 30 – разбиты. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Синельниковский район. Разбиты и магазин и заправка. Обследование территории продолжается. На месте работают все службы", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в результате ракетной атаки на Синельниковский район. Один человек погиб. Также пострадало 9 человек. Среди них 11-летний ребенок.

Во время последней атаки 29 мая, когда был атакован в том числе и Киев, российскими войсками выпущено до 10 ракет "Искандер", сообщил в понедельник в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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