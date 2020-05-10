Воротар Лунін приступив до тренувань у складі іспанського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Воротар національної збірної України Андрій Лунін провів перше тренування на базі іспанського "Ов’єдо" після карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє офіційний сайт астурійського клубу, передає УНН.
Тренування відбулося на базі El Requexón. Заняття проходили в індивідуальному режимі із застосуванням усіх відповідних заходів безпеки.
Напередодні спеціальні служби провели повну дезінфекцію усіх приміщень, які використовуються футболістами, тренерами та персоналом.
Зауважимо, раніше стало відомо про можливість поновлення поєдинків чемпіонату Іспанії сезону-2019/2020 на початку червня.