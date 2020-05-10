Вратарь Лунин приступил к тренировкам в составе испанского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел первую тренировку на базе испанского "Овьедо" после карантина, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт астурийского клуба, передает УНН.
Тренировка состоялась на базе El Requexón. Занятия проходили в индивидуальном режиме с применением всех соответствующих мер безопасности.
Накануне специальные службы провели полную дезинфекцию всех помещений, используемых футболистами, тренерами и персоналом.
Отметим, ранее стало известно о возможности возобновления поединков чемпионата Испании сезона-2019/2020 в начале июня.