Ворог на окупованих територіях видає шкільну форму в обмін на отримання паспорта рф
Київ • УНН
На окупованих територіях загарбники вимагають паспорт РФ для отримання шкільної форми. Це новий спосіб паспортизації, яким окупанти користуються складною гуманітарною ситуацією для шантажу місцевого населення.
На тимчасово окупованих територіях загарбники вигадали новий спосіб паспортизації - шкільну форму видають в обмін на отримання паспорта рф, передає УНН із посиланням на Спротив.
Деталі
Напередодні початку навчального року росіяни організували видачу шкільної форми. Проте при отриманні батьки мають надати паспортні дані, й обов’язковою умовою є наявність паспорта рф.
Таким чином окупанти вкотре використовують складну гуманітарну ситуацію в регіоні для розв’язання своїх проблем й фактично шантажують місцеве населення аби змусити отримати червону макулатуру.
У Центрі національного спротиву закликають повідомляти про колаборантів дотичних до процесу видачі російських паспортів за посиланням. Анонімність звернень гарантована.
рф вивозить українське зерно з окупованих територій до Ірану - Спротив22.08.24, 17:36 • 22805 переглядiв