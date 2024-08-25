Враг на оккупированных территориях выдает школьную форму в обмен на получение паспорта рф
Киев • УНН
На оккупированных территориях захватчики требуют паспорт рф для получения школьной формы. Это новый способ паспортизации, которым оккупанты пользуются сложной гуманитарной ситуацией для шантажа местного населения.
На временно оккупированных территориях захватчики придумали новый способ паспортизации - школьную форму выдают в обмен на получение паспорта рф, передает УНН со ссылкой на Сопротивление.
Детали
Накануне начала учебного года россияне организовали выдачу школьной формы. Однако при получении родители должны предоставить паспортные данные, и обязательным условием является наличие паспорта рф.
Таким образом оккупанты в очередной раз используют сложную гуманитарную ситуацию в регионе для решения своих проблем и фактически шантажируют местное население, чтобы заставить получить красную макулатуру.
В Центре национального сопротивления призывают сообщать о коллаборационистах причастных к процессу выдачи российских паспортов по ссылке. Анонимность обращений гарантирована.
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