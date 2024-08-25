Враг на оккупированных территориях выдает школьную форму в обмен на получение паспорта рф

На временно оккупированных территориях захватчики придумали новый способ паспортизации - школьную форму выдают в обмен на получение паспорта рф, передает УНН со ссылкой на Сопротивление.

Детали

Накануне начала учебного года россияне организовали выдачу школьной формы. Однако при получении родители должны предоставить паспортные данные, и обязательным условием является наличие паспорта рф.

Таким образом оккупанты в очередной раз используют сложную гуманитарную ситуацию в регионе для решения своих проблем и фактически шантажируют местное население, чтобы заставить получить красную макулатуру.

В Центре национального сопротивления призывают сообщать о коллаборационистах причастных к процессу выдачи российских паспортов по ссылке. Анонимность обращений гарантирована.

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