Ворог знову вдарив по центру Херсона, є жертви - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські війська знову вдарили по центру Херсона, відомо про двох загиблих людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Херсон. Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про 2 загиблих", - написав Тимошенко.
З його слів, на місці працюють екстрені служби.
Доповнення
За 14 грудня російські війська 86 разів обстріляли територію Херсонської області – загинуло троє цивільних, ще 13 дістали поранення.