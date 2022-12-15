Ворог знову вдарив по центру Херсона, є жертви - ОП

Цитата

"Херсон. Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора. Є інформація про 2 загиблих", - написав Тимошенко.

З його слів, на місці працюють екстрені служби.

Доповнення

За 14 грудня російські війська 86 разів обстріляли територію Херсонської області – загинуло троє цивільних, ще 13 дістали поранення.