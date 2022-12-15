Враг снова ударил по центру Херсона, есть жертвы - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские войска снова ударили по центру Херсона, известно о двух погибших людях. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Херсон. Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера. Есть информация о 2 погибших", - написал Тимошенко.
По его словам, на месте работают экстренные службы.
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За 14 декабря российские войска 86 раз обстреляли территорию Херсонской области – погибли трое гражданских, еще 13 получили ранения.