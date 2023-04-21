Ворог вночі вдарив по Сумщині з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російські війська вночі обстріляли з артилерії громаду у Сумській області, повідомили у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Вночі ворог вдарив з артилерії по території Білопільської громади - 3 прильоти. На щастя, без наслідків", - ідеться у повідомленні.
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У Генштабі вказали, що протягом минулої доби російська федерація завдала 23 авіаційних удари. Також російські агресори здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Сили ППО вночі знищили 8 з 12 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".