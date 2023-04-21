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Ворог вночі вдарив по Сумщині з артилерії

Ворог вночі вдарив по Сумщині з артилерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російські війська вночі обстріляли з артилерії громаду у Сумській області, повідомили у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вночі ворог вдарив з артилерії по території Білопільської громади - 3 прильоти. На щастя, без наслідків", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі вказали, що протягом минулої доби російська федерація завдала 23 авіаційних удари. Також російські агресори здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили ППО вночі знищили 8 з 12 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".

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