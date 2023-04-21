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Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб

Київ • УНН

 • 328293 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосердження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника", - йдеться в повідомлені.

Доповнення

У Генштабі додали, що протягом минулої доби російська федерація завдала 23 авіаційних удари.

"Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БпЛА типу “Шахед-136” (інформація уточнюється), 8 з яких - знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - зазначили в Генштабі.

Як повідомляється, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо

У КМВА зазначили, що на підльоті до столиці було збито 8 ворожих цілей.

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