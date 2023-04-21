Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что в течение минувших суток российская федерация нанесла 23 авиационных удара.

"Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа “Шахед-136” (информация уточняется), 8 из которых - уничтожены нашими защитниками. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - отметили в Генштабе.

Как сообщается, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним

В КГВА отметили, что на подлете к столице было сбито 8 вражеских целей.