Враг ночью ударил по Сумской области из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Российские войска ночью обстреляли из артиллерии громаду в Сумской области, сообщили в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью враг ударил из артиллерии по территории Белопольской громады - 3 прилета. К счастью, без последствий", - говорится в сообщении.
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В Генштабе указали, что за прошедшие сутки российская федерация нанесла 23 авиационных удара. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 12 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".