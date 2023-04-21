Враг ночью ударил по Сумской области из артиллерии

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"Ночью враг ударил из артиллерии по территории Белопольской громады - 3 прилета. К счастью, без последствий", - говорится в сообщении.

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В Генштабе указали, что за прошедшие сутки российская федерация нанесла 23 авиационных удара. Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 12 вражеских дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".