Ворог продовжує терор Нікопольщини: протягом дня по району випущено 30 артснарядів

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«Вдень і ввечері били по самому Нікополю. Окрім цього, атакували Покровську громаду. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки щодо пошкоджень уточнюються», - повідомив Лукашук.

Попри часті сигнали тривоги сьогодні, більше ворожих обстрілів в області не зафіксовано. Наразі ситуація в громадах контрольована.

«Попереду складна зима. Окупанти хочуть залишити нас без світла і тепла, тим самим зламати наш спротив. Зараз всі зусилля направлені на те, щоб цього не сталося. Так, важко. Але ми вже вистояли дев‘ять місяців повномасштабної війни. Вистоїмо і зиму», - додав чиновник.