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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 43795 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 81407 перегляди

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Ворог продовжує терор Нікопольщини: протягом дня по району випущено 30 артснарядів

Ворог продовжує терор Нікопольщини: протягом дня по району випущено 30 артснарядів

Київ • УНН

 • 884210 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Протягом дня окупаційні війська рф декілька разів обстріляли Нікопольський район, випустивши по ньому понад 30 снарядів з важкої артилерії і РСЗВ. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

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«Вдень і ввечері били по самому Нікополю. Окрім цього, атакували Покровську громаду. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки щодо пошкоджень уточнюються», - повідомив Лукашук.

Попри часті сигнали тривоги сьогодні, більше ворожих обстрілів в області не зафіксовано. Наразі ситуація в громадах контрольована.

«Попереду складна зима. Окупанти хочуть залишити нас без світла і тепла, тим самим зламати наш спротив. Зараз всі зусилля направлені на те, щоб цього не сталося. Так, важко. Але ми вже вистояли дев‘ять місяців повномасштабної війни. Вистоїмо і зиму», - додав чиновник.

Українські Національні Новини

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