Ворог продовжує терор Нікопольщини: протягом дня по району випущено 30 артснарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Протягом дня окупаційні війська рф декілька разів обстріляли Нікопольський район, випустивши по ньому понад 30 снарядів з важкої артилерії і РСЗВ. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
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«Вдень і ввечері били по самому Нікополю. Окрім цього, атакували Покровську громаду. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки щодо пошкоджень уточнюються», - повідомив Лукашук.
Попри часті сигнали тривоги сьогодні, більше ворожих обстрілів в області не зафіксовано. Наразі ситуація в громадах контрольована.
«Попереду складна зима. Окупанти хочуть залишити нас без світла і тепла, тим самим зламати наш спротив. Зараз всі зусилля направлені на те, щоб цього не сталося. Так, важко. Але ми вже вистояли дев‘ять місяців повномасштабної війни. Вистоїмо і зиму», - додав чиновник.