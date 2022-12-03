Враг продолжает террор Никопольщины: в течение дня по району выпущено 30 артснарядов

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«Днем и вечером били по самому Никополю. Кроме того, атаковали Покровскую общину. Предварительно никто не пострадал. Последствия повреждений уточняются», - сообщил Лукашук.

Несмотря на частые сигналы тревоги сегодня, больше вражеских обстрелов в области не зафиксировано. Пока ситуация в общинах контролируемая.

«Впереди сложная зима. оккупанты хотят оставить нас без света и тепла, тем самым сломить наше сопротивление. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы этого не произошло. Да, трудно. Но мы уже выстояли девять месяцев полномасштабной войны. Выстоим и зиму», - добавил чиновник.