Ворог почав "кидати" на Таврійський напрямок менше озброєння і військової техніки - речник

Цитата

«Якщо говорити про весь Таврійський напрямок, то в особовому складі ворога цифри збільшуються з кожною добою, натомість кількість озброєння, військової техніки, яку ворог «кидає» в атаки, уже значно менша, тобто, якщо ми позавчора знищили 80 одиниць техніки, позапозавчора - 112, то вчорашній день вже 26 одиниць ми знищили. Втрати ворога в особовому складі продовжують рости, тобто минулої доби – це майже 800 осіб», – розповів Штупун.

Деталі

Окрім того, він повідомив, що противник зазнає величезних втрат у районі Красногорівки.

«Штурмові підрозділи ворога тільки в районі Красногорівки, що на Донеччині, за декілька днів втратили понад 100 осіб безповоротно. Значна кількість з них – це наслідок відсутності евакуації з поля бою та низького рівня польової медицини російської армії. Також там – це біля Красногорівки – зафіксовано понад 200 поранених, але уточнення цифр триває, і вони точно будуть більшими», – сказав Штупун.

За його словами, медичні заклади Донецька та прилеглих населених пунктів вщент забиті пораненим військовослужбовцями ворога, а окупанти, які хоч якимось чином проінформовані про значні втрати та бачать величезну кількість мертвих, поранених, почали відмовлятися йти у бій.

Доповнення

Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону на Авдіївському напрямку.