Враг начал "бросать" на Таврическое направление меньше вооружения и военной техники - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты начали «бросать» в атаки значительно меньше вооружения и военной техники на Таврическое направление. Об этом сообщил в субботу спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Если говорить обо всем Таврическом направлении, то в личном составе врага цифры увеличиваются с каждыми сутками, при этом количество вооружения, военной техники, которую враг «бросает» в атаки, уже значительно меньше, то есть, если мы позавчера уничтожили 80 единиц техники, позапозавчера - 112, то вчерашний день уже 26 единиц мы уничтожили. Потери врага в личном составе продолжают расти, то есть за прошедшие сутки – это почти 800 человек», – рассказал Штупун.
Детали
Кроме того, он сообщил, что противник несет огромные потери в районе Красногоровки.
«Штурмовые подразделения врага только в районе Красногоровки, что в Донецкой области, за несколько дней потеряли более 100 человек безвозвратно. Значительное количество из них – это следствие отсутствия эвакуации с поля боя и низкого уровня полевой медицины российской армии. Также там – это возле Красногоровки – зафиксировано более 200 раненых, но уточнение цифр продолжается, и они точно будут больше», – сказал Штупун.
По его словам, медицинские учреждения Донецка и близлежащих населенных пунктов полностью забиты раненым военнослужащими врага, а оккупанты, которые хоть каким-то образом проинформированы о значительных потерях и видят огромное количество мертвых, раненых, начали отказываться идти в бой.
Дополнение
Оккупанты безуспешно пытаются прорвать оборону на Авдеевском направлении.