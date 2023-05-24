Ворог 4 рази атакував Миколаївщину з артилерії, є постраждалий - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Окупанти завдали артилерійських обстрілів місту Очаків на Миколаївщині. За вчорашню добу зафіксовано 3 обстріли міста та 1 обстріл акваторії Очаківської громади, повідомляє Миколаївська ОВА, пише УНН.
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“Вчора, 23 травня, об 11:00, 12:58, 14:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії газо-, електропередач та мережі Інтернет. Наразі все відновлено”, - йдеться у повідомленні.
Також о 20:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначають в ОВА.
Доповнення
У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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