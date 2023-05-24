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Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 447075 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата 

"Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 - по зенітно-ракетних комплексах.

Також, минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Zala”", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі зазанчають, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника. 

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