Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 - по зенитно-ракетным комплексам.

Также, за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа “Shahed” и 1 разведывательный дрон типа “Zala”", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.