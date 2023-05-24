Враг 4 раза атаковал Николаевскую область из артиллерии, есть пострадавший - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы городу Очаков на Николаевщине. За вчерашние сутки зафиксировано 3 обстрела города и 1 обстрел акватории Очаковской громады, сообщает Николаевская ОВА, пишет УНН.
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“Вчера, 23 мая, в 11:00, 12:58, 14:00 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего один человек пострадал. Повреждены и частично разрушены частные дома, автомобиль, объекты инфраструктуры. Также повреждения получили линии газо-, электропередач и сети Интернет. Сейчас все восстановлено”, - говорится в сообщении.
Также в 20:05 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, отмечают в ОВА.
Дополнение
В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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