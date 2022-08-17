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ВООЗ закликала до обережності після того, як собака заразилася мавпячою віспою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У середу Всесвітня організація охорони здоров'я закликала людей, інфікованих мавпячою віспою, уникати контакту з тваринами після першого зареєстрованого випадку передачі вірусу від людини до собаки, пише УНН.

ВООЗ закликала до обережності після того, як собака заразилася мавпячою віспою

Деталі

Минулого тижня в медичному журналі The Lancet було повідомлено про перший випадок передачі мавпячої віспи від людини до собаки між двома чоловіками та їхнім італійським хортом, які мешкають разом у Парижі.

"Це перший зареєстрований випадок передачі вірусу від людини до тварини... і ми вважаємо, що це перший випадок зараження собак", - заявила Розамунд Льюїс, технічний керівник ВООЗ з мавпячої віспи журналісту AFP.

За її словами, експерти знали про теоретичний ризик такого стрибка, додавши, що органи охорони здоров'я вже рекомендували тим, хто страждає на цю хворобу, "ізолюватися від своїх вихованців".

Вона також сказала, що "управління відходами має вирішальне значення" для зниження ризику зараження гризунами та іншими тваринами за межами будинку.

"Небезпечніша ситуація… це коли вірус може проникнути в популяцію дрібних ссавців із високою щільністю тварин", — заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

"Саме в процесі зараження однієї тварини іншою, наступною і наступною ви бачите швидку еволюцію вірусу".

Доповнення

Хвороба була вперше виявлена ​​у людей у ​​1970 році, і з того часу її поширення обмежувалося переважно деякими країнами Західної та Центральної Африки.

Але у травні випадки захворювання, що викликає лихоманку, м'язові болі та великі фурункули на шкірі, почали швидко поширюватися по світу, переважно серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.

За даними ВООЗ, яка оголосила спалах глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, з початку року в усьому світі було підтверджено понад 35 000 випадків захворювання у 92 країнах, і 12 людей померли.

У зв'язку з тим, що лише за останній тиждень кількість випадків захворювання у світі підскочила на 20%, агентство охорони здоров'я ООН закликає всі країни зробити більше для стримування поширення, зокрема забезпечити доступ груп ризику до послуг та інформації про небезпеки та засоби захисту.

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