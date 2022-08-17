ВОЗ призвала к осторожности после того, как собака заразилась обезьяньей оспой

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 6138 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 20252 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 57056 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 98579 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 133181 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 131265 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 284580 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136664 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123255 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 383253 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
69%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 10324 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 12902 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 9270 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 17247 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 17086 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 6138 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 284580 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 304918 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 383253 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 359224 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 3052 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 81944 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 115399 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135014 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 173640 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

ВОЗ призвала к осторожности после того, как собака заразилась обезьяньей оспой

Киев • УНН

 • 259706 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В среду Всемирная организация здравоохранения призвала людей, инфицированных обезьяньей оспой, избегать контакта с животными после первого зарегистрированного случая передачи вируса от человека к собаке, пишет УНН.

ВОЗ призвала к осторожности после того, как собака заразилась обезьяньей оспой

Детали

На прошлой неделе в медицинском журнале The Lancet было сообщено о первом случае передачи обезьяньей оспы от человека к собаке между двумя мужчинами и их итальянской борзой, проживающими вместе в Париже.

"Это первый зарегистрированный случай передачи вируса от человека к животному... и мы считаем, что это первый случай заражения собак", - заявила Розамунд Льюис, технический руководитель ВОЗ по обезьяньей оспе журналисту AFP.

По ее словам, эксперты знали о теоретическом риске такого скачка, добавив, что органы здравоохранения уже рекомендовали тем, кто страдает этой болезнью, "изолироваться от своих питомцев".

Она также сказала, что "управление отходами имеет решающее значение" для снижения риска заражения грызунами и другими животными за пределами дома.

"Опаснее ситуация… это когда вирус может проникнуть в популяцию мелких млекопитающих с высокой плотностью животных", — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Именно в процессе заражения одного животного другим, следующим и следующим вы видите скорую эволюцию вируса".

Дополнение

Болезнь была впервые обнаружена у людей в 1970 году, и с тех пор ее распространение ограничивалось преимущественно некоторыми странами Западной и Центральной Африки.

Но в мае случаи заболевания, вызывающего лихорадку, мышечные боли и большие фурункулы на коже, начали быстро распространяться по миру, преимущественно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

По данным ВОЗ, объявившей вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, с начала года во всем мире было подтверждено более 35 000 случаев заболевания в 92 странах, и 12 человек скончались.

В связи с тем, что только за последнюю неделю количество случаев заболевания в мире подскочило на 20%, агентство здравоохранения ООН призывает все страны сделать больше для сдерживания распространения, в частности, обеспечить доступ групп риска к услугам и информации об опасности и способах защиты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЗдоровьеНовости Мира
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.60
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28