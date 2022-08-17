ВОЗ призвала к осторожности после того, как собака заразилась обезьяньей оспой

Детали

На прошлой неделе в медицинском журнале The Lancet было сообщено о первом случае передачи обезьяньей оспы от человека к собаке между двумя мужчинами и их итальянской борзой, проживающими вместе в Париже.

"Это первый зарегистрированный случай передачи вируса от человека к животному... и мы считаем, что это первый случай заражения собак", - заявила Розамунд Льюис, технический руководитель ВОЗ по обезьяньей оспе журналисту AFP.

По ее словам, эксперты знали о теоретическом риске такого скачка, добавив, что органы здравоохранения уже рекомендовали тем, кто страдает этой болезнью, "изолироваться от своих питомцев".

Она также сказала, что "управление отходами имеет решающее значение" для снижения риска заражения грызунами и другими животными за пределами дома.

"Опаснее ситуация… это когда вирус может проникнуть в популяцию мелких млекопитающих с высокой плотностью животных", — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Именно в процессе заражения одного животного другим, следующим и следующим вы видите скорую эволюцию вируса".

Дополнение

Болезнь была впервые обнаружена у людей в 1970 году, и с тех пор ее распространение ограничивалось преимущественно некоторыми странами Западной и Центральной Африки.

Но в мае случаи заболевания, вызывающего лихорадку, мышечные боли и большие фурункулы на коже, начали быстро распространяться по миру, преимущественно среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

По данным ВОЗ, объявившей вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, с начала года во всем мире было подтверждено более 35 000 случаев заболевания в 92 странах, и 12 человек скончались.

В связи с тем, что только за последнюю неделю количество случаев заболевания в мире подскочило на 20%, агентство здравоохранения ООН призывает все страны сделать больше для сдерживания распространения, в частности, обеспечить доступ групп риска к услугам и информации об опасности и способах защиты.