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ВООЗ продовжить дослідження походження коронавірусу з новою командою

ВООЗ продовжить дослідження походження коронавірусу з новою командою

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відновить розслідування походження коронавірусу SARS-CoV-2 з новою групою вчених, повідомляє The Wall Street Journal. В команду увійдуть близько 20 осіб, в тому числі фахівці з лабораторної безпеки, біозахисту та генетиці, а також експерти з хвороб тварин. Планується, що дослідження будуть проходити в Китаї та інших країнах, йдеться у повідомленні, передає УНН.

Контекст

ВООЗ оголосила про новий етап розслідування через кілька місяців після того, як з китайського Ухань повернулася перша група дослідників. Фахівці представили чотири версії появи SARS-CoV-2, найбільш вірогідною з яких назвали версію про передачу коронавірусу людині від летючих мишей через тварину-посередника. При цьому можливість витоку вірусу з лабораторії в Ухані в ВООЗ назвали “вкрай малоймовірною”.

Нова група

Нова група допоможе ВООЗ шукати дані, необхідні для запобігання майбутніх спалахів інфекції, а також встановити, чи впливає поведінка людини на виникнення нових хвороб. В рамках цієї місії експерти займуться розслідуванням причин нинішньої пандемії, в тому числі вивчать, чи можливо штучне походження коронавірусу.

На тому, щоб ВООЗ відновила розслідування, наполягали офіційні особи США, в тому числі держсекретар Ентоні Блінкен, відзначає WSJ. При цьому Китай вимагав, щоб організація при дослідженні походження вірусу зосередилася на інших країнах, таких як Італія і США.

Очікується, що учасники нової групи будуть обрані до кінця цього тижня. Однак поки невідомо, чи отримає команда дозвіл на роботу в Китаї. У заяві міністерства закордонних справ країни йдеться, що Пекін “всебічно співпрацював” з командою, яка проводила перше дослідження.

Голова КНР Сі Цзіньпін, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН, заявив, що Китай “дотримуватиметься науково-обґрунтованого дослідження походження COVID-19 і брати в ньому активну участь, категорично виступаючи проти будь-яких політичних маніпуляцій”.

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