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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6885 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Володимир Зеленський заявив, що держава відновить кожному українцеві втрачене житло, яке було знищене під час війни

Володимир Зеленський заявив, що держава відновить кожному українцеві втрачене житло, яке було знищене під час війни

Київ • УНН

 • 318604 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава відновить кожному українцеві втрачене житло, яке було знищене під час війни. Про це інформує УНН.

Цитата

"Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни.

Я обіцяю кожному, кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив свою квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава відновить усе. Відновить самостійно.

Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу. Якими б не були збитки... Це буде історичною відбудовою. Проектом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу. Як і наша боротьба за нашу Україну", - про це повідомив Володимир Зеленський. 

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