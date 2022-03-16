Владимир Зеленский заявил, что государство восстановит каждому украинцу потерянное жилье, которое было уничтожено во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство восстановит каждому украинцу потерянное жилье, которое было уничтожено во время войны. Об этом информирует УНН.
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"Мы уже работаем над программами восстановления нашей страны после войны.
Я обещаю каждому, каждому украинцу, который потерял свой дом, который потерял свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство восстановит все. Восстановит самостоятельно.
Я уверен, мы сможем быстро отстроить наше государство. Какими бы ни были убытки. Это будет историческим восстановлением. Проектом, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу. Как и наша борьба за нашу Украину", - об этом сообщил Владимир Зеленский.
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