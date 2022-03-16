Владимир Зеленский заявил, что государство восстановит каждому украинцу потерянное жилье, которое было уничтожено во время войны

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"Мы уже работаем над программами восстановления нашей страны после войны.

Я обещаю каждому, каждому украинцу, который потерял свой дом, который потерял свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство восстановит все. Восстановит самостоятельно.

Я уверен, мы сможем быстро отстроить наше государство. Какими бы ни были убытки. Это будет историческим восстановлением. Проектом, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу. Как и наша борьба за нашу Украину", - об этом сообщил Владимир Зеленский.

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