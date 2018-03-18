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Володимир Путін проголосував на виборах президента

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Кандидат у президенти РФ, чинний глава російської держави Володимир Путін проголосував на виборчій дільниці №2151 у Російській академії наук на вулиці Косигіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС. 

Президент, як і на попередніх виборах у 2000, 2004, 2008 і 2012 році, віддав свій голос на виборчій дільниці в будівлі Російської академії наук на Ленінському проспекті Москви.

Доступ виборців на дільницю 2151 під час відвідування його Путіним не перекривався, відзначає агентство.

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Атмосфера на ділянці традиційно досить жвава. У холі Академії наук зібралося кілька десятків представників російської та іноземної преси. Були присутні в залі і спостерігачі від партій і кандидатів.

Згідно з повідомленням ТАРС, ніяких незручностей для виборців немає. У зв’язку з приїздом Путіна заходи безпеки не посилювалися і доступ на ділянку для бажаючих проголосувати не обмежувався. Однак жителям Гагарінського району довелося пред’являти паспорти не тільки членам виборчої комісії, а й охорони на КПП РАН.

Крім президента Російської Федерації свій голос віддав спікер Держдуми В'ячеслав Володін, проголосуваши на виборчій дільниці №75 у центрі Москви, патріарх Московський Кирил на виборчій дільниці в місті Одинцово, та кандидат в президенти Росії від Партії Зростання в селі Абрау-Дюрсо в Краснодарському краї.

Нагадаємо, у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.

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