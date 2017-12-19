Волкер заявив, що США не змінили рішення щодо надання Україні летальної зброї - ЗМІ

"США не мають змін у рішенні щодо надання Україні летальної зброї", - цитує слова Курта Волкера видання.

Крім того, як зазначається, К.Волкер прокоментував сьогоднішню резолюцію ООН по Криму, вказавши, що "Росія порушує права людини в Криму".

Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, згідно з яким Україна отримає 350 млн дол.

Нагадаємо, США запропонували РФ зустріч Волкера та Суркова у січні наступного року.