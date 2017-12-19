Волкер заявил, что США не изменили решения по предоставлению Украине летального оружия - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не изменили решения по предоставлению Украине летального оружия. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
"США не имеют изменений в решении о предоставлении Украине летального оружия", - цитирует слова Курта Волкера издание.
Кроме того, как отмечается, К.Волкер прокомментировал сегодняшнюю резолюцию ООН по Крыму, указав, что "Россия нарушает права человека в Крыму".
Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, согласно которому Украина получит 350 млн долл.
Напомним, США предложили РФ встречу Волкера и Суркова в январе следующего года.