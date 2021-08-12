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Волинянину повідомлено про підозру у побитті до смерті ув’язненого у СІЗО, який зарубав дружину та доньку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Волинянину повідомили про підозру у побитті до смерті ув’язненого у Луцькому СІЗО, якого підозрюють у вбивстві дружини та доньки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Волинську обласну прокуратуру.

Цитата

“За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 19-річному раніше судимому жителю одного із сіл Ковельського району повідомлено про підозру у заподіянні 62-річному волинянину, який утримувався в Луцькому слідчому ізоляторі, тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Слідство вважає, що удень 9 серпня 2021 року між двома чоловіками, які перебували у СІЗО в одній камері, виник конфлікт, в ході якого молодик завдав потерпілому травм, що призвели до смерті.

Що було раніше

У Луцькому слідчому ізоляторі помер 62-річний чоловік, якого підозрюють у вбивстві дружини та доньки. Розтин тіла показав, що чоловік помер від нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Доповнення

У Луцьку 62-річний чоловік зарубав сокирою дружину та доньку.

За даними зі звіту Нацполіції, у середньому торік одне умисне вбивство ставалося кожні 6 годин. Так, у 2020 році сталося 1 326 умисних вбивств, що на 7,1% менше, ніж у 2019 році. Розкрито 95% таких убивств.

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