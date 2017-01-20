Волинянина засудили за сепаратистські заклики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Жителя Нововолинська засудили до п'яти років позбавлення волі за сепаратистські заклики. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Нововолинський міський суд 19 січня 2017 року визнав 33-річного волинянина винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності.
Ці злочини житель Нововолинська вчинив, розповсюджуючи у соціальних мережах матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України, розпалюванням національної ворожнечі і ненависті, приниженням національної честі та гідності.
У судовому засіданні підсудний свою вину у скоєному визнав повністю та щиро розкаявся.
Згідно з вироком суду чоловікові призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.