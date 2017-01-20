Волынянина осудили за сепаратистские призывы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Жителя Нововолынска приговорили к пяти годам лишения свободы за сепаратистские призывы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Нововолынский городской суд 19 января 2017 г. признал 33-летнего волынянина виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности.
Эти преступления житель Нововолынска совершил, распространяя в социальных сетях материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, разжиганием национальной вражды и ненависти, унижением национальной чести и достоинства.
В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал полностью и искренне раскаялся.
Согласно приговору суда мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с установлением трехлетнего испытательного срока.