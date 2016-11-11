Волинського посадовця затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві одного з керівників управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що чиновник систематично вимагав гроші від місцевих забудовників за безперешкодну реєстрацію дозвільних документів у сфері містобудівної діяльності. За видачу дозволу на початок будівельних робіт та введення об’єктів в експлуатацію посадовець вимагав від однієї до кількох тисяч доларів США залежно від масштабів об’єкту. Гроші зловмисник отримував через посередників, які надають послуги з будівництва та проектування.
Правоохоронці затримали посадовця та двох посередників у власному кабінеті після одержання чергового хабара. Під час проведення обшуків за місцями проживання зловмисників оперативники спецслужби вилучили майже 30 тисяч доларів США.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (хабарництво) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.