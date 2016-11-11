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15 марта, 19:03 • 111893 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157098 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132033 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124967 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109664 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103947 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100419 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130716 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Волынского чиновника задержали за взяточничество

Волынского чиновника задержали за взяточничество

Киев • УНН

 • 8359 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве одного из руководителей управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Волынской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги от местных застройщиков за беспрепятственную регистрацию разрешительных документов в сфере градостроительной деятельности. За выдачу разрешения на начало строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию чиновник требовал от одной до нескольких тысяч долларов США в зависимости от масштабов объекта. Деньги злоумышленник получал через посредников, которые предоставляют услуги по строительству и проектированию.

Правоохранители задержали чиновника и двух посредников в собственном кабинете после получения очередной взятки. Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников оперативники спецслужбы изъяли почти 30 тыс. долларов США.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (взяточничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Украинские Национальные Новости

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