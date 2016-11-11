Волынского чиновника задержали за взяточничество

Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги от местных застройщиков за беспрепятственную регистрацию разрешительных документов в сфере градостроительной деятельности. За выдачу разрешения на начало строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию чиновник требовал от одной до нескольких тысяч долларов США в зависимости от масштабов объекта. Деньги злоумышленник получал через посредников, которые предоставляют услуги по строительству и проектированию.

Правоохранители задержали чиновника и двух посредников в собственном кабинете после получения очередной взятки. Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников оперативники спецслужбы изъяли почти 30 тыс. долларов США.



Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (взяточничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.



