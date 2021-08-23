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17 березня, 19:38 • 108828 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 150858 перегляди

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17 березня, 13:49 • 175756 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 171272 перегляди

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17 березня, 09:17 • 187400 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 154572 перегляди

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17 березня, 05:23 • 160133 перегляди

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Волейбол: збірна України обіграла чемпіонів Європи та виграла міжнародний турнір

Волейбол: збірна України обіграла чемпіонів Європи та виграла міжнародний турнір

Київ • УНН

 • 26676 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Чоловіча збірна України з волейболу виграла товариський турнір Кубок Хортиці, який відбувся в Палаці спорту "Юність" в Запоріжжі, передає УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.

Деталі

У вирішальному матчі за головний приз турніру зустрілися збірні України та чинні чемпіони Європи - Сербія. Поєдинок тривав понад дві години - усього п'ять партій. У підсумку на тай-брейку успіх був на боці господарів майданчика 15:10. Перші партії завершилися наступним чином – 25:17, 27:25, 22:26, 24:26.

Примітно, що на старті турніру основна збірна України обіграла Болгарію в затяжних п'яти сетах - 3:2.

Доповнення

З 1 до 19 вересня відбудеться чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. Україна гратиме в групі "А" разом із Польщею, Бельгією, Сербією, Грецією та Португалією.

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