Волейбол: збірна України обіграла чемпіонів Європи та виграла міжнародний турнір
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Чоловіча збірна України з волейболу виграла товариський турнір Кубок Хортиці, який відбувся в Палаці спорту "Юність" в Запоріжжі, передає УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.
Деталі
У вирішальному матчі за головний приз турніру зустрілися збірні України та чинні чемпіони Європи - Сербія. Поєдинок тривав понад дві години - усього п'ять партій. У підсумку на тай-брейку успіх був на боці господарів майданчика 15:10. Перші партії завершилися наступним чином – 25:17, 27:25, 22:26, 24:26.
Примітно, що на старті турніру основна збірна України обіграла Болгарію в затяжних п'яти сетах - 3:2.
Доповнення
З 1 до 19 вересня відбудеться чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. Україна гратиме в групі "А" разом із Польщею, Бельгією, Сербією, Грецією та Португалією.