Водіїв попередили про засніжені дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На автодорогах державного значення у Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями ожеледиця, у більшості західних областей дороги місцями засніжені, але проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.
"Станом на 8:00 20 грудня 2018 року без опадів, лише місцями мряка у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Середня нічна температура повітря на більшій території країни коливається від -4 до -9° С, в горах до -16° С. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", - повідомили у відомстві.
У нічний час доби, як зазначається, ускладнились погодні умови у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях при мінусовій температурі повітря була мряка та невеликий дощ, внаслідок чого виникла ожеледиця.
"Виникали ускладнення в русі великовагового транспорту та скупчення великовагових автомобілів на небезпечних ділянках доріг (спуски, підйоми), які усувались спільними діями дорожніх організацій, Національної поліції та територіальних управлінь ДСНС", - вказали у відомстві.
"Стан покриття на автодорогах державного значення: в Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями ожеледиця, у більшості західних областей місцями засніжене, в решті областей переважно сухе. Виконуються роботи з розчистки доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами", - додали в Укравтодорі.
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Вказано, що на перевальних ділянках - без опадів. Температура повітря -8...-16° С. Стан покриття на Вишківському перевалі - засніжений.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 370 одиниць техніки та 555 робітників, в черговому режимі – 1117 одиниць техніки та 1485 робітників.
Нагадаємо, в Україні сьогодні спаде мороз, на дорогах ожеледиця.