Водіїв попередили про засніжені дороги

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На автодорогах державного значення у Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями ожеледиця, у більшості західних областей дороги місцями засніжені, але проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.