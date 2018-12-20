В Україні сьогодні спаде мороз, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У четвер, 20 грудня, в Україні буде без істотних опадів, температура повітря вдень коливатиметься від 6 градусів морозу до 5 тепла на півдні, на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"20 грудня в Україні без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 1-6° морозу, у південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Криму вдень 1-5° тепла.
Нагадаємо, в Україну йде потепління.