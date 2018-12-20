В Украине сегодня спадет мороз, на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В четверг, 20 декабря, в Украине без существенных осадков, температура воздуха днем будет колебаться от 6 градусов мороза до 5 тепла на юге, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"20 декабря в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура днем 1-6° мороза, в южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму днем 1-5° тепла.
Напомним, в Украину идет потепление.