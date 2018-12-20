Водителей предупредили о заснеженных дорогах

"По состоянию на 8:00 20 декабря 2018 года без осадков, лишь местами морось в Киевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Средняя ночная температура воздуха на большей территории страны колеблется от -4 до -9° С, в горах до -16° С. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - сообщили в ведомстве.

В ночное время суток, как отмечается, усложнились погодные условия в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях при минусовой температуре воздуха были морось и дождь, в результате чего возникла гололедица.

"Возникали затруднения в движении большегрузного транспорта и скопление грузовых автомобилей на опасных участках дорог (спуски, подъемы), которые устранялись совместными действиями дорожных организаций, Национальной полиции и территориальных управлений ГСЧС", - указали в ведомстве.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в Сумской, Луганской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами гололедица, в большинстве западных областей местами заснеженное, в других областях преимущественно сухое. Выполняются работы по расчистке дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами", - добавили в Укравтодоре.

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Указано, что на перевалочных участках - без осадков. Температура воздуха -8...- 16° С. Состояние покрытия на Вышковском перевале - заснеженное.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 370 единиц техники и 555 рабочих, в дежурном режиме - 1117 единиц техники и 1485 рабочих.

Напомним, в Украине сегодня спадет мороз, на дорогах гололедица.