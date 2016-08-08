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Водія, який збив насмерть комунальника у Києві, взято під варту

Водія, який збив насмерть комунальника у Києві, взято під варту

Київ • УНН

 • 4967 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Водію вантажівки, який у нетверезому стані збив насмерть працівника комунального підприємства у Києві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

Так, Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання прокуратури міста Києва та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 26-річного водія вантажівки, який у нетверезому стані збив насмерть працівника комунального підприємства у Києві.

Чоловіку інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив, що підозрюваний раніше вже притягався до відповідальності за кермування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

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