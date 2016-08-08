Водитель, который сбил насмерть коммунальщика в Киеве, взят под стражу

Так, Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для 26-летнего водителя грузовика, который в нетрезвом состоянии сбил насмерть работника коммунального предприятия в Киеве.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины.

Обосновывая ходатайство прокурор отметил, что подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за вождение транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.