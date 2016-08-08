Водитель, который сбил насмерть коммунальщика в Киеве, взят под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Водителю грузовика, который в нетрезвом состоянии сбил насмерть работника коммунального предприятия в Киеве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Так, Шевченковский райсуд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для 26-летнего водителя грузовика, который в нетрезвом состоянии сбил насмерть работника коммунального предприятия в Киеве.
Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины.
Обосновывая ходатайство прокурор отметил, что подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за вождение транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.