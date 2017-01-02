Водій мікроавтобуса на Рівненщині влетів у дерево

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РІВНЕ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Вранці 1 січня на автодорозі “Вежиця-Рокитне” у кюветі поруч із мікроавтобусом виявили тіло невідомого чоловіка. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції Рівненської області.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що неподалік села Березове 19-річний житель села Познань, керуючи автомобілем Volkswagen LT, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і зіткнувся із деревом. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Польщі розпочали слідство щодо українського водія позашляховика, який у новорічну ніч, у місті Єленя Гора, що на південному заході країни, здійснив смертельний наїзд на двох підлітків, які загинули на місці.

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