Водій мікроавтобуса на Рівненщині влетів у дерево
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Вранці 1 січня на автодорозі “Вежиця-Рокитне” у кюветі поруч із мікроавтобусом виявили тіло невідомого чоловіка. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції Рівненської області.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що неподалік села Березове 19-річний житель села Познань, керуючи автомобілем Volkswagen LT, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і зіткнувся із деревом. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Польщі розпочали слідство щодо українського водія позашляховика, який у новорічну ніч, у місті Єленя Гора, що на південному заході країни, здійснив смертельний наїзд на двох підлітків, які загинули на місці.