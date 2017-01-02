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12 марта, 14:19 • 122798 просмотра

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Водитель микроавтобуса в Ровенской области влетел в дерево

Киев • УНН

 • 7311 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 2 января. УНН. Утром 1 января на автодороге "Вежица-Рокитное" в кювете рядом с микроавтобусом обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что возле села Березово 19-летний житель села Познань, управляя автомобилем Volkswagen LT, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с деревом. От полученных травм парень погиб на месте.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Польше начали следствие в отношении украинского водителя внедорожника, который в новогоднюю ночь, в городе Еленя Гора, на юго-западе страны, совершил смертельный наезд на двух подростков, которые погибли на месте.

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