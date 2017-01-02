Водитель микроавтобуса в Ровенской области влетел в дерево
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 января. УНН. Утром 1 января на автодороге "Вежица-Рокитное" в кювете рядом с микроавтобусом обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что возле села Березово 19-летний житель села Познань, управляя автомобилем Volkswagen LT, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с деревом. От полученных травм парень погиб на месте.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Польше начали следствие в отношении украинского водителя внедорожника, который в новогоднюю ночь, в городе Еленя Гора, на юго-западе страны, совершил смертельный наезд на двух подростков, которые погибли на месте.