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Водій легковика збив трьох пішоходів на Житомирщині, один з них загинув

Водій легковика збив трьох пішоходів на Житомирщині, один з них загинув

Київ • УНН

 • 4834 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. На автодорозі Житомир-Могилів Подільський водій легкового автомобіля збив насмерть жінку, ще двох пішоходів госпіталізовано до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Житомирської області.

За попередніми даними, водій автомобіля Volvo С-80, 36-річний житель Київської області, на нерегульованому пішохідному переході наїхав на трьох пішоходів, які перетинали проїжджу частину.

Унаслідок ДТП пішохід, 55-річна жителька Коростенського району від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події.

Інші двоє пішоходів, 46-річний житомирянин та 41-річна жителька обласного центру, отримали травми та були госпіталізовані до обласної та міської лікарень відповідно.

Наразі у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України триває з’ясування всіх причин та обставин події.

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