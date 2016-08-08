Водитель легковушки сбил трех пешеходов в Житомирской области, один из них погиб

По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo С-80, 36-летний житель Киевской области, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на трех пешеходов, которые пересекали проезжую часть.

В результате ДТП пешеход, 55-летняя жительница Коростенского района от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

Двое пешеходов, 46-летний житель Житомира и 41-летняя жительница областного центра, получили травмы и были госпитализированы в областную и городскую больницы соответственно.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.