Водитель легковушки сбил трех пешеходов в Житомирской области, один из них погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На автодороге Житомир-Могилев Подольский водитель легкового автомобиля сбил насмерть женщину, еще двое пешеходов госпитализированы в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo С-80, 36-летний житель Киевской области, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на трех пешеходов, которые пересекали проезжую часть.
В результате ДТП пешеход, 55-летняя жительница Коростенского района от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.
Двое пешеходов, 46-летний житель Житомира и 41-летняя жительница областного центра, получили травмы и были госпитализированы в областную и городскую больницы соответственно.
Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.